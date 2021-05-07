أسباب فلكية وراء استحالة رؤية هلال شهر شوال لتحديد عيد الفطر بالسعودية

مع قرب نهاية شهر رمضان الكريم، من المقرر أن تدعو المحكمة العلية في المملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 11 مايو الجاري، إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، وإبلاغ أقرب محكمة، بمن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير، لتحديد أول أيام عيد الفطر 2021 في السعودية؛ إلا أن خبراء أوضحوا أنه لا يمكن أن يرى هلال شهر شوال في المملكة، وأكدوا أنه بالحسابات الفلكية الدقيقة فإن شهر رمضان 1442 هجريا سيتم 30 يوما، وأن أول أيام عيد الفطر 2021 الخميس الموافق 13 مايو الجاري.

ويقول الباحث الفلكي السعودي، ملهم محمد هندي، لـ«الوطن»، إن هلال شوال مستحيل رؤيته يوم الثلاثاء 11 مايو بسبب ولادة الهلال بعد غروب الشمس، مؤكدا أنه وفق القاعدة الشرعية «سنتم شهر رمضان 30 يوما، بيوم الأربعاء المقبل، ليكون الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك».

لماذا لم يرى هلال شهر شوال 1442 هجريا؟

ومن جانبه، أكد عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، أن هلال شوال لن يرى يوم 29 من شهر رمضان لسببين: الأول أن غروب الهلال قبل غروب الشمس بـ13 دقيقة، أما السبب الثاني أن ولادة هلال شوال بعد غروب الشمس وبالتحديد في تمام الساعة الـ9:59 مساء، بحسب صحيفة «سبق» السعودية.

وأكد «المنيع»: «من المعلوم أن رمضان هذا العام 1442هجريا ثبت دخوله شرعا يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل وعدد أيامه ثلاثون يوما؛ ذلك أن ولادة شهر شوال تكون في مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 رمضان الساعة 9:59 دقيقة، كما أن شمس يوم الثلاثاء تغرب بعد غروب القمر الساعة 6:51 دقيقة ويغرب القمر قبلها وبالتحديد الساعة 6:38 دقيقة، وبين غروب القمر قبل الشمس 13 دقيقة».

وأضاف: «ليلة الأربعاء هي ليلة آخر يوم من رمضان، ويوم الأربعاء هو اليوم المكمل لرمضان ثلاثين يوماً فيكون يوم الخميس الموافق 13 مايو هو أول يوم من أيام شهر شوال وهو يوم عيد الفطر».

وقال «المنيع» معلقا على بيان المحكمة برؤية الهلال يوم 29 رمضان، إن صدور بيان من المحكمة العليا السعودية بتحري رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء 29 رمضان «إعذار لمن لم يؤمن بالحساب الفلكي».