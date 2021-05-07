نعى رجائي عطية، نقيب المحامين، عن نفسه وعن نقابة المحامين وأعضاء المجلس والمحامين ببالغ الحزن والأسى وفاة أحمد بسيوني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب السابق ونقيب محامي البحيرة الأسبق.

كما نعى سامح عاشور نقيب المحامين السابق، ببالغ الحزن والآسي وفاة الأخ العزيز والصديق الغالي أحمد بسيوني عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب وكيل نقابة المحامين الأسبق ونقيب محامين البحيرة السابق داعين المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمنا وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحامي مصر والوطن العربي الصبر والسلوان.