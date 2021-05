3 بطاقات.. التفاصيل الكاملة لبرنامج الشباب من بنك مصر «BM_ YOUTH»

تتنافس البنوك العاملة بالسوق المصرية فيما بينها على تقديم منتجات عديدة للشباب، والتي توفر العديد من المزايا والعروض المميزة لهم لتسهيل جميع معاملاتهم المالية، لجذب مزيد من العملاء.

وتختلف هذه المنتجات ما بين البطاقات والحسابات بأنواعها، والتي تتيح للشباب أن يعيشوا التجربة المصرفية منذ سن صغير لتشجيعهم على الادخار، دعماً للشمول المالي وبهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لبطاقات الشباب المقدمة من بنك مصر، حيث أطلق البنك برنامج الشباب BM-YOUTH، وهي بطاقات للشباب الأقل من 16 عاماً وحتى 31 عاماً، توفر العديد من المزايا والعروض المميزة لمستخدميها لتسهيل جميع معاملاتهم المالية، ويتضمن برنامج الشباب 3 بطاقات للشرائح العمرية المختلفة.

تفاصيل بطاقة TEENS للشباب من بنك مصر

ـ إصدار بطاقة مدفوعة مقدماً خصيصاً للشباب الأقل من 16 سنة، لاستخدامها في تعاملاتهم المالية بأمان ويسر.

ـ تصدر من جميع فروع بنك مصر، ودون الحاجة لفتح حساب.

ـ تمكن حاملها من الاستعلام عن الرصيد، والسحب النقدي من كافة آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر، دون أي عمولات، وأيضا من كافة آلات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى (طبقا للعمولات المقررة)، ويمكن إيداع مبالغ بالبطاقة من خلال فروع البنك.

تفاصيل بطاقة BM للشباب من بنك مصر

ـ حساب توفير بعائد مميز معفي من مصاريف فتح الحساب وبحد أدنى 500 جنيه فقط.

ـ إمكانية اختيار دورية صرف العائد بين (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

ـ اصدار بطاقة خصم فوري BM Card (VISA GOLD) مجانا خصيصاً للشباب من 16 سنة حتى 21 سنة.

ـ 10000 نقطة هدية مع أول حركة مشتريات، مع إمكانية استبدالهم من برنامج مكافآت بنك مصر.

ـ يمكن من خلال تطبيق BM Wallet تسديد جميع الفواتير أون لاين، مع الحصول على هدية من البنك عند التنشيط.

ـ إمكانية السفر، والاستمتاع بتخفيض 10% على حجز الفنادق من موقع Travel Yalla، وتجمع نقاط واستبدالها بتخفيضات على رحلات الطيران.

ـ الحصول على تخفيض 10% عند تأجير سيارة من موقع Travel Yalla.

ـ قسائم شراء من مجموعة مطاعم مختلفة أو رصيد مجاني، يمكن استخدامه في شحن الموبايل، أو دفع الفاتورة في حالة بلوغ رصيد الحساب مبلغ 7000 جنيه لمدة 3 شهور متتالية.

ـ الحصول على كثير من العروض والتخفيضات من خلال تطبيق Visa Explore.

تفاصيل بطاقة GO للشباب من بنك مصر

ـ حساب توفير بعائد مميز معفي من مصاريف فتح الحساب وبحد أدنى 500 جنيه فقط.

ـ إمكانية اختيار دورية صرف العائد بين (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

ـ إصدار بطاقة خصم فوري GO Card (MASTERCARD Titanium) مجاناً خصيصاً للشباب من 21 سنة حتى 30 سنة.

ـ 10000 نقطة هدية مع أول حركة مشتريات، مع إمكانية استبدالهم من برنامج مكافآت بنك مصر.

ـ رحلة مجانية وخصومات %20 على 3 رحلات مع ​كريم شهرياً.

ـ إمكانية الحصول على قرض شخصي بدون مصاريف إدارية مع الحصول على بطاقة ائتمانية هدية.

ـ يمكن من خلال تطبيق BM Wallet تسديد جميع الفواتير أون لاين، مع الحصول على هدية من البنك عند التنشيط.

ـ إمكانية السفر، والاستمتاع بتخفيض 10% على حجز الفنادق من موقع Travel Yalla، وتجمع نقاط واستبدالها بتخفيضات على رحلات الطيران.

ـ الحصول على تخفيض 10% عند تأجير سيارة من موقع Travel Yalla.

ـ إمكانية تقسيط سكوتر بإجراءات ميسرة.

ـ قسائم شراء من مجموعة مطاعم مختلفة أو رصيد مجاني، يمكن استخدامه في شحن الموبايل، دفع الفاتورة، وفي حالة بلوغ رصيد الحساب مبلغ 7000 جنيه لمدة 3 شهور متتالية، يمكن للعميل الحصول على التالي:

1ـ الحصول على كثير من العروض والتخفيضات من خلال تطبيق MasterCard for you وكذلك تطبيق MasterCard buy1 get 1.

ـ الحصول على خصم 15% عند استئجار سيارة من شركة Avis لتأجير السيارات، إضافة إلى ترقية مجانية مع كل حجز على مستوى العالم.

ـ دخول 10 صالات انتظار مجاناً في مطارات مصر والشرق الأوسط.

ـ استخدم البطاقات الائتمانية في المشتريات وقسط بدون فوائد لأكثر من 100 جهة.