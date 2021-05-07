دعاء التراويح في اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2021

يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم، إلى الاجتهاد في العبادات والطاعات، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، حيث تهب نفحات الرحمن بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، وتسطع أنوار الإيمان في ليلة مباركة أنزل فيها القرآن، وهي ليلة القدر خير من ألف شهر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز ما جاء في السنة النبوية الشريفة، عن دعاء صلاة التراويح في اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

دعاء التراويح في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

حسبما أفتى علماء الدين الذين أجمعوا على عدم وجود دعاء معين يجب قوله في صلاة التراويح، ولكن هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستحب قولها ففيها جوامع الكلم، ومنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنها: قُلْتُ: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

دعاء التراويح في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

وأيضا من دعاء أخر 10 أيام من رمضان: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي -وقال عثمان: عوراتي- وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي».

دعاء التراويح في اليوم الخامس والعشرين من رمضان

من ضمن الأدعية التي يستحب للمسلم أن يكثر منها في هذه الليالي العظيمة، هي الأدعية المأثورة والجامعة، ومنها:

- اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ، والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجال.

- رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

- اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في الدنيا والآخرةِ، اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ، في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي، اللهمَّ استُرْ عوراتي، وآمِنْ روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

- يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

- اللَّهمَّ رحمتَك أَرجو فلا تَكِلني إلى نَفسِي طرفةَ عينٍ، وأصلِح لي شَأني كلَّه لا إلَه إلَّا أنتَ.