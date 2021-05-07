ظهر في الاختيار2.. قصة استشهاد الرائد أحمد فاروق زيدان في مأمورية الواحات

عرضت الحلقة 25 من مسلسل الاختيار 2، مشاهد من مأمورية الواحات أو معركة الواحات التي وقعت يوم 20 أكتوبر 2017، التي استشهد فيها 16 شهيدا من أبطال قطاعي الأمن الوطني والمركزي، في اشتباكات مع عناصر إرهابية يتزعمها الإرهابي عماد عبدالحميد، مساعد هشام عشماوي، وكان من بين شهداء هذه المعركة، الشهيد الرائد أحمد طارق زيدان الضابط بإدارة العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزي.

تخرجه

ولد الشهيد أحمد طارق زيدان، في منطقة المقطم بالقاهرة، والتحق بكلية الشرطة عام 2009، وتخرج فيها عام 2013، والتحق بعدها بإدارة العمليات الخاصة، ضمن ضباط قطاع سلامة عبدالرؤوف بالقاهرة، وكان أحد الضباط الأساسيين والمهمين في التشكيلات، الذين يجري الاستعانة بهم في المداهمات ضد العناصر الإرهابية والاجرامية، لما يتمتع به من كفاءة عالية.

إصابة في المأمورية

كان الرائد الشهيد أحمد طارق زيدان، أحد أهم عناصر العمليات الخاصة في حادث الواحات، وكان ضمن الصفوف الأولى في المعركة، تحت قيادة الشهيد اللواء امتياز إسحاق، وبدأ الاشتباك مع العناصر الإرهابية فور وصولهم إلى مكان تواجدهم، إلا أن القدر شاء أن يصاب أثناء المعركة ببتر في إحدى ساقيه، استحال معه استمرار تواجده في ميدان المعركة، وقام زملاؤه بإخلائه إلى إحدى المدرعات.

استشهاده في الواحات

في أثناء المعركة، وبعدما فقد الرائد أحمد زيدان، قدمه، أصر أصدقاؤه إلى نقله وإبعاده عن ساحة القتال، أملا في إسعافه وإنقاذ حياته، وبالفعل تمكن زملاؤه من نقله إلى المدرعة رقم «3»، وحاولوا تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، إلا أن كلها باءت بالفشل، ولفظ الشهيد الرائد أحمد طارق زيدان، أنفاسه الأخيرة داخل المدرعة ولقى ربه وهو بين أيادي زملائه الذي عادوا بجثمانه الطاهر بعد انتهاء المعركة.