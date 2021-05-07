«المتحدة» تعتذر لأهالي الشهداء عن صعوبة حلقة «الاختيار 2» اليوم

اعتذرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي لأهالي الشهداء عن صعوبة مشاهد حلقة اليوم من مسلسل الاختيار2، داعية الشعب المصري لمواصلة مشاهدة المسلسل حتى يعرف الدور العظيم الذي لعبه هؤلاء الشهداء، في الحفاظ على أرواح المصريين وقدموا أرواحهم فداء للوطن.

وقالت المتحدة إنها تتمنى من أهالي الشهداء عدم متابعة أحداث اليوم من المسلسل، نظرا لصعوبتها على قلوبهم العامرة بحب الوطن.

وقال حسام صالح المتحدث باسم الشركة، إن عمل وتنفيذ هذه المشاهد كان يمثل ضغطًا نفسيًا كبيرًا على فريق العمل، الذي استمد حماسه من قوة وصلابة أهالي الشهداء، مؤكدا أن الهدف هو توثيق بطولات الشهداء، حتى تعرف جميع الأجيال ماذا قدموا لهذا الوطن من تضحيات.