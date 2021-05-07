نائب عن «التنسيقية» يطلق «خليك واعي واتطعم» للتوعية بأهمية لقاح كورونا

أطلق النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة التضامن، مبادرة «خليك واعي واتطعم» للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد.

وأكد «فتحي»، في بيان له، أن التطعيم هو وسيلة آمنة وفعالة للحماية من الأمراض، نظرًا لسرعة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»، وإصابة معظم سكان العالم به.

وشدد النائب أحمد فتحي، على أهمية التسجيل باللقاح نظراً لدوره في الحماية من فيروس كورونا، من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى، أو السيطرة عليها بشكل آمن وفعال، طبقاً لبيانات وزارة الصحة المصرية.

وناشد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، المواطنين بحجز دورهم في التطعيم ضد فيروس كورونا، حتى نستطيع القضاء على هذا الوباء.