«الصحة العالمية» توافق على استخدام لقاح كورونا الصيني «سينوفارم»

سمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما يمهد الطريق على الأرجح لوصول ملايين الجرعات للدول التي تحتاجها من خلال برنامج مدعوم من الأمم المتحدة، المعروف بمشروع «كوفاكس».

ويفتح قرار اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية، الباب أمام انضمام لقاح «سينوفارم» لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة، في الأسابيع أو الشهور الأخيرة، وليوزع من خلال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، ومن خلال منظمة «يونيسف».

بخلاف المعلومات عن الفعالية، لم تنشر «سينوفارم» الكثير من البيانات العامة عن لقاحيها، أحدهما طوره معهد «بيكين» للمنتجات البيولوجية، والآخر طوره معهد «ووهان» للمنتجات البيولوجية. واللقاح الذي طوره معهد «بيكين» هو اللقاح الذي أدرجته منظمة الصحة العالمية على قائمة اللقاحات التي يمكن استخدامها بشكل طارئ.

وصرح المدير العام للصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم: «أدرجت منظمة الصحة العالمية، على قائمة الاستخدام الطارئ لقاح بيكين المضاد لكوفيد-19، ما يجعله اللقاح السادس الذي يحصل على تصريح منظمة الصحة العالمية للسلامة والفعالية والجودة».

وأضاف: «هذا يوسع قائمة اللقاحات التي يمكن لكوفاكس شراؤها ويمنح الدول الثقة في تسريع موافقتها التنظيمية الخاصة واستيراد ونشر اللقاح».

وقالت لجنة منفصلة تقدم المشورة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة بشأن اللقاحات إنها «واثقة للغاية» من أن اللقاح الصيني «سينوفارم» يحمي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما. وأضافت أن لديها «مستوى منخفض من الثقة» في فعالية اللقاح للأشخاص الذين يبلغون 60 عاما أو أكبر. وأعربت عن «ثقة ضئيلة للغاية» في البيانات المتاحة بشأن الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة للقاح في تلك الفئة العمرية.