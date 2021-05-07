عمرو أديب يعلن حصوله على لقاح «سينوفارم» المضاد لكورونا

أعلن الإعلامي عمرو أديب، حصوله في وقت سابق، على لقاح «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا، لافتا إلى أن حصول هذا اللقاح على الترخيص الطارئ من منظمة الصحة العالمية يريح المصريين الذين حصلوا على اللقاح.

وقال «أديب» في برنامجه «الحكاية» المذاع على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، الجمعة، أن لقاح سينوفارم، دخل إلى العولمة، وحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وسيدخل إلى منظمة «كوفاكس»، وهو منتشر في 42 دولة، منها الجزائر والكاميرون، ومصر والصين، والإمارات، وله انتشار واسع جدا، وهذا يطمئنك ويريحك لأن مصر اختارت لقاحات صحيحة.

اللقاح الرابع عالميا

وأوضح الإعلامي، أن لقاح سينوفارم أصبح الرابع عالميا بعد أسترازينكا، وفايزر وموديرنا، والحصول عليه يساعد في السفر لأنه معترف به عالميا، كما أن الاعتراف يعطي هذا اللقاح قدرة أكثر على التطوير، والاعتراف بسينوفارم أمر مريح للمصريين لتجديد الثقة في الإدارة الصحية المصرية، لأن القرار الذي صدر اليوم باعتماده من منظمة الصحة العالمية، اعتمد على التجارب السريرية التي شاركت فيها مصر، وحصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على اللقاح في هذه التجارب.

وتابع: «على مدى فترة طويلة لم نسمع كثيرا عن آثار جانبية سيئة للقاح سينوفارم، كما حدث في أسترازينكا، وخلال 10 أيام سوف تحصل مصر على كميات من المواد الخام التي سوف تسهم في تصنيع حوالي مليون ونصف المليون جرعة من لقاحات سينوفاك، وهو سيحصل قريبا على ترخيص وزارة الصحة العالمية».

وسمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما يمهد الطريق على الأرجح لوصول ملايين الجرعات للدول التي تحتاجها من خلال برنامج مدعوم من الأمم المتحدة، المعروف بمشروع «كوفاكس».