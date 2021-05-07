مفيد فوزي: عمرو أديب هو نامبر وان مع الاعتذار لـ محمد رمضان

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج «الحكاية» على قناة mbc مصر لم يأخذ موقفا ضده، موضحًا: «هو من أطيب القلوب الحقيقية، وإذا كنت فضلت عماد الدين أديب عليه في الحوارات السياسية، فذلك لأنني أعرف حجم عماد الدين أديب كمحترف، وعمرو أديب محترف حقيقي في هذا التليفزيون، وأعتز بأنني زاملته في قناة أوربت.. هو نامبر وان مع الاعتذار لمحمد رمضان».

وتطرق فوزي في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، إلى علاقة الصداقة الوطيدة التي جمعته بالعندليب، قائلا: «لم أحضر جنازته، لم أسلم بأنه مات، كان يجب عليّ أن أسلم بالقضاء والقدر، وكنت أحاول الاتصال به هاتفيا، وكلما اتصلت به لم يجبني، فقلت في سري جرى إيه يا حليمو أنت زعلان مني ولا إيه».

وتابع: «وفي ذات يوم، دخل فتحي غانم إلى المكتب وطبطب عليّ، وقال إني أمتلك معلومات كثيرة عن كواليس حياته وطلب مني أن أكتب منها، ولما سألته، قال لي لأنه مات، عندها انهرت من البكاء وذلك بعد 10 أيام من وفاته، وطبطب عليّ شخصان هما صلاح جاهين وجمال كامل».

وعن الزعيم عادل إمام، قال مفيد فوزي، إنه لا أحد الآن يجلس على عرش الفن منذ سنوات طويلة إلا هو، إذ كان أول من أجرى حوارا تليفزيونيا معه تحت عنوان «عادل إمام أغلى نجم في مصر»: «أنا زعلان منه لأني ساعات بطلبه مبيردش وهو فوق راسي، اسأل يا ابني إحنا جيل واحد ومفيش وقت».