عضو لجنة مكافحة كورونا للمصريين: «أتوسل إليكم وأرجوكم خدوا اللقاح»

ناشد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، المصريين بتلقي لقاح فيروس كورونا، قائلا: «أتوسل إليكم وأرجوكم خدوا اللقاح، اللقاح آمن وفعال ويؤدي إلى منع الوفاة بنسبة 100%، ومنع حدوث أعراض شديدة بنسبة 96%».

وقال «حسني»، في مدخلة مع برنامج «الحكاية» المذاع على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، الجمعة، أن لقاح سينوفارم حصل على الموافقة الطارئة للاستخدام، من منظمة الصحة العالمية، موضحا أن «أي لقاح يحصل على موافقة الآن يحصل على الموافقة الطارئة، ومصر شاركت في الاحتبارات السريرية لهذه التجارب، ولذلك كنا نتحدث عن سينوفارك بقوة لأننا شاركنا في تجاربه، وأثبت أمانه وفعاليته».

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن «الفاعلية هي لعدم حدوث وفاة، وعدم حدوث أعراض شديدة أو الدخول إلى المستشفى، وكل اللقاحات لا تمنع المرض، ولكن عند وقوع المرض تكون الأعراض بسيطة ويتلقى علاجا بسيطا».

وأشاد بقرارات الإدارة المصرية في مجال الصحة، موضحا: «طول عمر اختيارات الصحة المصرية صحيحة وتعتمد على الأبحاث، ولذلك لدينا قوة وثقة في هذا اللقاح، واللقاحات الأخرى التي ستدخل مصر سوف تخضع لفحوصات مهمة».

منظمة الصحة العالمية ترخص لقاح سينوفارم

هذا، وسمحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني «سينوفارم» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ما يمهد الطريق على الأرجح لوصول ملايين الجرعات للدول التي تحتاجها من خلال برنامج مدعوم من الأمم المتحدة، المعروف بمشروع «كوفاكس».

ويفتح قرار اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية، الباب أمام انضمام لقاح «سينوفارم» لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة، في الأسابيع أو الشهور الأخيرة، وليوزع من خلال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، ومن خلال منظمة «يونيسف».