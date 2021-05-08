أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 8-5-2021 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلية اليوم السبت 8 مايو 2021، الموافق 26 رمضان المبارك، على الرغم من وجود ارتفاع في الأسعار منذ بداية الشهر الكريم، وصل إلى 7%، بسبب إقبال المواطنين على شراء الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه والأوراك، باعتبارها واحدة من أهم الأطعمة على موائد المصريين في الشهر الكريم.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، في مجال الاقتصاد، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

وقال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة بين 25 و26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، فرصدتها «الوطن» على النحو التالي:

وصل سعر كبد الدجاج إلى 47 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 53 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدية نحو 36 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من الوراك فوصل إلى 40 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

وأخيرا وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض والكتكوت

كما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.