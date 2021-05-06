أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 6-5-2021 في مصر

سجلت أسعار بورصة الدواجن في السوق المحلي اليوم الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان المبارك 2021، حالة من الإستقرار على الرغم من وجود ارتفاع منذ بداية الشهر الكريم، وصل إلى 7%، بسبب إقبال المواطنين على شراء الدواجن ومشتقاتها مثل البانيه والأوراك.

واستمرارا لسلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، تستعرض أسعار بورصة الدواجن سواء من الغرفة التجارية بالقاهرة أو بالسوق المصرية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، استقر في المزرعة عند سعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 31 جنيهًا»، وفقا للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 42 إلى 43 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض والكتكوت

كما بلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 36 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الدواجن في السوق المصرية

أما عن أسعار الدواجن في السوق المحلية، فجاءت فرصدتها «الوطن» على النحو التالي:

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي نحو 36 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من الوراك فوصل إلى 40 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

- ووصل سعر كبد الدجاج إلى 47 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من البط نحو 53 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش نحو 75 جنيهًا.

- وأخيرا وصل سعر الكيلو جرام من الدبابيس إلى 47 جنيهًا.