بعد ادعاء مرتكب «مذبحة السحور».. كيف يمكن إثبات الخلل العقلي؟

جريمة مأساوية شهدتها محافظة الفيوم، بعدما أرتكب أب مذبحة بين أبنائه وزوجته، حيث أقدم شخص يدعى عماد أحمد «فران» بالتخلص من أطفاله بذبحهم، خلال وجودهم بغرف نومهم قبل استيقاظهم للسحور.

وذكر المتهم أنه تخلص من زوجته أولا أثناء إعدادها للسحور، مشيرا إلى أنها حاولت مقاومته إلا أنه سدد لها عدة طعنات مختلفة باستخدام سكين المطبخ، وكشفت المعاينة الأولية للجثمان أن المجني عليها على جسدها آثار كدمات وسحجات من آثار المقاومة.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أخرج المتهم بارتكاب مذبحة السحور بالفيوم، وثيقة تفيد بأنه مريض نفسي وأنه يتناول أدوية لعلاجه.

قانوني عن مذبحة السحور بالفيوم: الهروب بادعاء المرض النفسي ليس سهلا

الدكتور شوقي السيد الخبير القانوني، قال إن الادعاء بالمرض النفسي للهروب من العقاب ليس بالأمر السهل، موضحا أن المرض النفسي ليس سببا للهروب من العقاب القانوني عن الجرائم.

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنه لا بد من عرض المتهم على الأطباء الشرعيين والخبراء، لإثبات هل كان في حالة نفسية تسمح له بعدم تطبيق العقوبة القانونية عليه أم تخفيفها.

وتابع الخبير القانوني أن المانع من العقاب أن يؤكد الطب الشرعي أن المتهم كان في حالة من غياب العقل وسلب للإرادة أثناء تنفيذه الجريمة، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ربما يتم احتجازه في مستشفى نفسي.

6 أطفال وزوجته ضحايا الحادث

وتخلص الشاب من 4 أطفال من زوجته الأولى وطفلين من زوجته الثانية، ليصل عدد الضحايا في الحادث إلى 7 ضحايا.

ومثل المتهم جريمته كاملة، مساء اليوم الجمعة، أمام فريق من النيابة العامة بالفيوم، فيما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وشيع أهالي الضحايا الجثامين، منذ قليل، بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريحهم، ورفضت أسرة زوجة المجني عليه دفنها في مقابر أسرة زوجتها وقررت دفن الجثمان في مقابر أسرتها مع طفليها.