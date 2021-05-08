ضبط 34 محلا مخالفا لقرارات الغلق في الدقهلية

انتفضت مراكز ومدن محافظة الدقهلية، من أجل تنفيذ قرار الإغلاق واتخاذ إجراءات فورية ومشددة في كل مدنها، لتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد فتح وغلق المحال الساعة 9 مساء، يوميا ولمدة أسبوعين.

وتشميع 34 محلا بنطاق المحافظة، لمخالفتها قرار الغلق، كما تم مصادرة 55 شيشة، وتحرير محاضر ضد 15 مواطنا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.

وتابع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ولجان المتابعة بها، بالتعاون مع الشرطة، تنفيذ القرارات بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية فورا حيال المخالفين.

حملات مركز أجا

وقالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا إنها تابعت مع لجان المركز منذ أمس، المحال والمنشآت المدينة وقرى المركز، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق، وفقا لقرار رئيس الوزراء، وتم ضبط 36 شيشة، وعدد من مخالفات الإشغالات بعدد من القرى، وتم اتخاذ الإجراءات حيالها.

وأكد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، أن الحملات استمرت منذ أمس، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وأسفرت عن تحرير العديد من المحاضر للمحال المخالفة للتعليمات، وتحرير 15 محضر عدم ارتداء كمامة لعدد من المواطنين.

حملات مركز بني عبيدي لغلق المحلات وضبط المخالفين

وأوضح حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة بني عبيد، أن الحملات التي تم تنفيذها لمتابعة الغلق للمحال منذ أمس، أسفرت عن ضبط 22 محلا مخالفا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيالهم، وتم مصادرة 19 شيشة في المقاهي والكافيتريات بنطاق المدينة.

وقال هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة، إن لجان المركز انتظمت منذ اللحظة الأولى في الالتزام من قبل أصحاب المحال بنطاق المركز، ومدى التزامهم بالمواعيد المقررة، من خلال حملات على المنشآت التجارية الكائنة بنطاق المركز ومتابعة الغلق في المواعيد المقررة.

وفي مدينة جمصة؛ قال اللواء ضياء عبد الحميد رئيس المدينة، إنه تم تكليف نواب رئيس المدينة ومسؤولي المتابعة والحدائق منذ أمس الخميس، للمرور على كل المنشآت بأنحاء المدينة، والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، تنفيذا للقانون واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.