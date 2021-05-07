حملة لتطهير وتعقيم مساجد الدقهلية بالتعاون مع الهلال الأحمر

شنت مديرية أوقاف الدقهلية تحت إشراف الدكتور خالد صلاح الدين حسونة، وكيل الوزارة، اليوم، حملة تطهير وتعقيم موسعة للمساجد في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية نحو تعقيم وتطهير المساجد، للمحافظة على صحة المواطنين تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة الأوقاف داخل المساجد لمنع انتشار فيروس كورونا خاصة في ظل الموجة الثالثة للفيروس والذي وصلت إلي ذروتها في الوقت الراهن.

حملة تطهير مساجد جمصة

وبدأت الحملة اليوم الجمعة بمساجد مدينة جمصة وبحضور الشيخ السيد ربيع. مدير أوقاف جمصة، وستستمر الحملة لتعم مساجد المحافظة بالتعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف علي متابعة لجان المساجد بالحفاظ علي التباعد بين المواطنين أثناء تأدية كافة الصلاوات والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري إدارات الأوقاف بالمرور علي كافة المساجد نطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من قبل الجميع حرصا علي سلامة وصحة وحياة المواطنين

خطبة الجمعة عن فضل العشر الأوراخر من رمضان

ومن جهة أخري ألقي الدكتور خالد صلاح الدين وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، خطبة الجمعة اليوم، بمسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة، تحدث فيها عن فضل الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان حيث توجد بها ليلة من أفضل اليالي وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وفضل الثواب في هذه الليلة المباركة وأن العبادة والإخلاص فيها لله خير من الدنيا وما فيها ، كما أكد علي أن من خصوصيات هذه الليلة أنها توجد فيها البركة في الصحة والعمل والرزق وأنها تتنزل فيها الرحمات وأن من قامها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر .