«الشباب يخدم».. مبادرة لتسجيل الراغبين في تلقي لقاح كورونا بالقليوبية

«الشباب يخدم» أحدث مبادرات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، والتي قررت فتح كافة مراكز الشباب لتوفير خدمة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا للمواطنين بالمجان، في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة الشباب والرياضة وهيئات ومؤسسات المجتمع.

وأعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فتح كافة مراكز الشباب على مستوى المحافظة لاستقبال المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية وتوفير سبل الراحة امام المواطنين.

المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب

أضاف «الصبروط»، أن المبادرة تأتي إيمانًا بالدور المجتمعي لمراكز الشباب، وفي ضوء السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة، كما أنها تعد نقطة أساسية في إبراز دور الشباب والرياضة في خدمة المجتمع والمساهمة في حل مشكلاته.

فرق المتطوعين تستقبل المواطنين للتسجيل بمراكز الشباب

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، طريقة الحصول علي خدمة التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، حيث يقوم شباب المراكز المتطوعين باستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل في منظومة وزارة الصحة للحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بداية المبادرة كان بمركز شباب منطي التابع لادارة شبرا الخيمة حيث تم تسجيل عدد 48 مستحقًا لتلقي اللقاح.

وأضاف أن كل مراكز شباب المحافظة وعددها 206 مراكز بدأت في إستقبال المواطنين لتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة، لافتًا إلى أن شباب القليوبية ساهموا بشكل داعم وملحوظ في حملات التعقيم والتوعية التي أطلقتها المحافظة بداية من الموجة الأولى لفيروس كورونا.

التسجيل بالرقم القومي للمواطن

وأكد «الصبروط»، أن كافة المواطنين الراغبين في التسجيل عليهم التوجه لأي مركز من مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة للتسجيل في المنظومة ببطاقة الرقم القومي فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وقياس درجة الحرارة للمترددين للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

3 مراكز لتلقي لقاح كورونا بالقليوبية

وكانت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خصصت 3 مراكز لتلقي لقاح كورونا في مستشفي كفرشكر المركزي، ومركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب، ومركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغني، أنه يجري توفير اللقاح للفئات المستحقة بالمجان، وتكون الأولوية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية للأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، ثم المواطنين الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، وعلى رأسهم مرضى الفشل الكلوي، والأورام، ونقص المناعة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنةوذلك تنفيذا لخطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.