وزير التعليم العالي: باقي 6 أسابيع على انتهاء العام الدراسي بنجاح

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمور الخاصة بسير الجامعات، مشيرًا إلى أن الوزارة اطمأنت على بدء جداول امتحانات نهاية العام الدراسي بعد نهاية إجازة عيد الفطر مباشرة.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامح «الحكاية» المذاع على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، أن الامتحانات ستنتهي في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو: «حاولنا أن نسرع من نهاية العام الدراسي، وبقي 6 أسابيع على إنهاء العام الدراسي بنجاح على غرار ما حدث في العام الماضي».

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «كان من الممكن أن يمتد العام الدراسي إلى أغسطس المقبل، وهو ما كان سيؤدي إلى معاناة طلاب وأسر كثيرة من عدم وجود عطلة صيفية، لكننا ارتأينا الإسراع من العملية التعليمية والانتهاء من أعمال الدراسة، حتى ننتهي من أعمال الامتحانات في نهاية شهر يونيو وبداية شهر يوليو لبعض الكليات العمليات التي تحتاج إلى وقت أطول مثل الكليات الطبية».

وأردف خالد عبدالغفار، أن الجامعات هادئة ونسبة الحضور فيها لا تتعدى 10%، وذلك من خلال تكثيف الاعتماد على التعليم الالكتروني عن بعد وبخاصة في المحاضرات النظرية: «قررنا استكمال العام الدراسي في التعليم عن بعد وبخاصة للكليات التي لا تحتاج إلى التدريب، وآخر حضور للطلاب سيكون في شهر مايو الجاري».