نظام الامتحانات في مدارس النيل الدولية.. ما هو الـ Block Exam؟

أعلنت وحدة مدارس النيل الدولية، التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيجري تقييم الطلاب من الصف الرابع وحتى الصف الثامن، بتقديم امتحان Block Exam يجري تنفيذه إلكترونيًا، أو تقييم الطلاب من خلال مشروع حسب المادة الدراسية المقررة على الطالب.

وعن امتحان الـBlock Exam، تقول الدكتورة مروة قاسم مديرة مدارس النيل المصرية سابقًا، إن مدارس النيل، بدأت تتكيف مع الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بشكل جيد، سواء من خلال تنظيم حصص إلكترونية، أو من خلال عقد امتحانات بنظام مختلف عن المدارس، يمكنها من تقيمي الطلاب بشكل موضوعي، موضحة أن امتحان Block Exam، يعقد على مدارس 6 أسابيع متتالية.

مديرة مدارس النيل المصرية سابقا: امتحان البلوك يعطي فرصة متميزة لتقييم الطالب

وأضافت مديرة مدارس النيل المصرية سابقًا، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الامتحان يعتبر شبيهًا بالامتحانات الشهرية، مؤكدة أن مدة الإجابة عليه تتراوح ما بين 40 دقيقة لساعة، وذلك حسب طبيعة الأسئلة ودرجة سهولتها، لافتة إلى أن أسئلته تتنوع ما بين الأسئلة الموضوعية التي تكون بنظام الاختيار من متعدد، أو الأسئلة المقالية التي تحتاج إلى كتابة.

وتابعت بأن امتحان البلوك يعطي فرصة متميزة للمدارس لتقييم الطالب في مختلف المهارات، مؤكدة أنه ينتهي مع انتهاء شرح المقرر الدراسي والامتحان فيه للشهر نفسه، مشيرة إلى أنه يقيم الطالب في نواحي الكتابة والإدراك والفهم والحفظ.

«شحاتة»: عقد امتحان لكل مادة بمفردها

من جانبه قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، إن الامتحان المغلق يعني عقد امتحان لكل مادة بمفردها، مؤكدًا أنه يسهم في قياس مهارات التفكير العليا للطلاب.

وفي سياق متصل، أكدت هبة سليمان، مُدرسة، أن العام الدراسي في مدارس النيل الدولية، مقسم لـ6 تقييمات شهرية، موضحة أن الفصل الدراسي يحتوي على 3 تقييمات أي 3 امتحانات، مؤكدة أن الامتحان لابد أن يكون بعد مرور 8 أسابيع من الدراسة في جميع المواد.

وأضافت «هبة»، أن التقييم يكون في نهاية كل شهر، مؤكدة أنه يجرى إلكترونيًا بسبب فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه سيجري احتساب مجموع الطالب من متوسط درجاته في الـ6 امتحانات، لافتة إلى أن هناك موادا يجري تقييم الطلاب فيها من خلال مشروع وليس من خلال الامتحان.