وكيل تعليم الغربية يتابع سير الامتحانات التكميلية للتعليم الفني

أجرى ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جولة تفقدية اليوم بلجان الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، وامتحانات الفصل الدراسي الثاني لنظام العمال بجميع نوعيات التعليم الفني «صناعي، وزراعي، وتجاري، ومزدوج»، حيث قام بمتابعة مدرسة كفر الزيات المعمارية الزخرفية العسكرية، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، واطمأن إلى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحان.

وخلال المتابعة، حث وكيل الوزارة جميع العاملين على التطعيم ضد فيروس كورونا، وضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان الالكتروني لتلقي اللقاح المناسب ضد الفيروس مجانا، وأكد أن الهدف من تلقي اللقاح هو الحفاظ على سلامة جميع العاملين بالتربية والتعليم، وهو ما يتم تنفيذه على مستوى جميع الوزارات الأخرى.

وفي وقت سابق، تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، امتحانات مدارس كفر الزيات، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، ومحمد صلاح رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

بدأت الجولة بتفقد مدرسة الشهيد حلمي المليسي حيث يؤدي عدد 330 طالب امتحانات الصف الأول الإعدادي داخل اللجان، واطمأن المحافظ أثناء تفقده لجان الامتحانات على عدم وجود أي معوقات إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد وذلك حرصاً على سلامة الطلاب والمعلمين.

كما تفقد المحافظ مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية، حيث يؤدي عدد 144 طالب وطالبة بالصف الرابع الابتدائي وعدد 80 طالب بالصف الأول الإعدادي امتحاناتهم النهائية للعام الدراسي الحالي ، وأشاد المحافظ بنظافة المدرسة والتزام الطلاب والمعلمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ،كما اطمأن على عدم وجود أي معوقات داخل اللجان الامتحانية