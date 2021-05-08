منى زكي عن «لعبة نيوتن»: «هنا» هتفضل تخبط لحد ما تتعلم حاجة جديدة

كشفت الفنانة منى زكي، كواليس مشاركتها في مسلسل «لعبة نيوتن»، مشيرة أنها تلقت فكرة المسلسل من المخرج والمنتج، وأبدت إعجابها الكبير بالفكرة وتحمست لها وللعمل مع طاقم المسلسل، موضحة أنها لم تتعامل مع شخصية «هنا» على أنها مغامرة، ولكنها إنسانة مثل إي إنسان يمكن أن يحدث له شئ يغير له حياته ويتخبط بعدها حتى يتعلم شيئا جديدا.

وأوضحت منى زكي، خلال لقائها مع «الراديو 9090»، أنها ترى في الشخصية أشياء جيدة، لافتة أن ما بين «هنا» وزوجها «حازم»، أكثر بكثير مما ظهر على الشاشة، «أنا راسمة حياة أكبر بكتير بيني وبين حازم وأكتر من اللي انتوا شفتوها» مؤكدة أنها عاشت مثل هذه الحياة.

وأثنت منى زكي على ورشة كتابة السيناريو، مشيرة إلى أن المخرج كان له دور كبير في إدرة إنتاج هذه الورشة التي كانت تحتوي على عدد من الموهوبين.

وكشفت منى زكي كواليس تصوير المسلسل في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة أنهم أقاموا 16 يوما في أمريكا، وقاموا بضغط ساعات التصوير لدرجة أن فريق العمل كان ينام 4 ساعات يوميًا فقط، لافتة إلى أن المسلسل كان مقررا طرحه العام الماضي، ولكنه تأجل لهذا العام، مشددة على أنها احتفظت بنفس مشاعر الشخصية لتستكمل تصوير الدور بعد فترة طويلة.

وشددت منى زكي، أن طاقم العمل كان يبذل مجهودا كبيرا ليخرج أفضل ما لديه، مشيرة إلى أن المسلسل هو نتيجة اجتهاد طاقم العمل، معتبرة أن وجود وقت أمام فريق العمل ساهم في خروج العمل بهذا الشكل المشرف.