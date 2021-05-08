البيت الأبيض يحذر: قد نتخذ إجراءات إضافية ضد روسيا

حذر «البيت الأبيض»، من أنه قد يتخذ إجراءات إضافية ضد روسيا في حال اعتبر ذلك ضروريا، مشيرا إلى أنه لا يريد وصول الأمور إلى مثل هذا الحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة: «عندما أعلنا عن عقوباتنا استخدمنا أكبر مجال للمناورة، لتكون لدينا إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا شكلت أعمال روسيا سببا لذلك».

«بساكي»: الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها

وأضافت بساكي: «لا يريد أحد أن تصل الأمور إلى مثل هذا الحد، لكننا نحتفظ بمثل هذا الحق إذا قررنا أنه مبرر»، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها.

وكانت واشنطن أعلنت في إبريل الماضي، فرض عقوبات جديدة ضد موسكو وطردت 10 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية وشن هجمات سيبرانية.

من جانبها، رفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، وطردت 10 دبلوماسيين أمريكيين وفرضت عقوبات على مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، معلنة أنها ستنهي نشاط المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المدعومة من الخارجية الأمريكية.

هيئة محلفين فيدرالية أمريكية تدين إيرانيا بالتآمر للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح طهرانوفي سياق آخر، أدانت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، إيرانيا بالتآمر للحصول على قطع عسكرية حساسة لصالح طهران، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للحظر التجاري المفروض على إيران.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، إن تلك القطع الحساسة تتمتع بقدرة استخدام مزدوجة، عسكرية ومدنية، وفقا لما ذكرته قناة «الحرة» الإخبارية الأمريكية.

وأضافت الوزارة الأمريكية: حاول الإيراني، مهرداد أنصاري «39 عاما»، نقل القطع التي حصل عليها من الولايات المتحدة، ونقل بعضها فعلا، فيما تمت إدانة أنصاري بتهم بينها التآمر لخرق قوانين العقوبات الإيرانية، والتآمر بالاحتيال على وزارة الخزانة، والمساعدة والتحريض على الإدلاء بإفادات كاذبة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الامريكية، قرارها بشأن مهرداد في 1 سبتمبر المقبل، وقد يواجه عقوبة تصل إلى السجن 20 عاما.

ويمكن استخدام القطع في الأسلحة النووية وتوجيه وتطوير الصواريخ، والاتصالات اللاسلكية، والهجمات الإلكترونية والتشويش اللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة الرادار والمراقبة.

وحظرت العقوبات المفروضة على طهران تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد أي بضائع أو تكنولوجيا أو خدمات أمريكية إلى الحكومة الإيرانية، بشكل مباشر أو غير مباشر.