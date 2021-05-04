البنتاجون: الهجمات الصغيرة لم تؤثر على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن الهجمات الصغيرة التي وقعت في أفغانستان خلال عطلة نهاية الأسبوع لم يكن لها تأثير كبير على الانسحاب العسكري للولايات المتحدة من البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن ما حدث هو بعض الهجمات الصغيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع التي لم يكن لها أي تأثير كبير لا على الشعب الأمريكي أو الموارد الأمريكية والقواعد الأمريكية هناك.

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق، عن تعرض «مطار قندهار» الذي يستضيف قوات تابعة له لهجوم، وأكدت القوات الأمريكية أن الهجوم لم يسفر عن إلحاق أضرار بشرية أو مادية.

وحذر قائد قوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أفغانستان، الجنرال الأمريكي سكوت ميلر، حركة «طالبان» من أنها سترتكب خطأ فادحا إذا ما هاجمت القوات الأجنبية التي ما زالت في البلاد.

وكان الجيش الأمريكي، بدأ السبت الماضي، رسميا سحب ما تبقى من جنوده البالغ عددهم 2500 جندي على الأراضي الأفغانية، وسينتهي انسحاب جميع القوات الأمريكية مع حلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت أمس الأول الأحد أن معارك بين القوات الحكومية الأفغانية وعناتصر حركة «طالبان»، أدت إلى مقتل أكثر من 100 مقاتل من الحركة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وجرت مواجهات بين طالبان والقوات الحكومية في ولايات عدة بينها قندهار، حيث نفذ الجيش الأمريكي ضربة دقيقة، السبت الماضي مع بدء الانسحاب الرسمي لجنوده.

وقالت الوزارة الأفغانية، في بيان، إن 52 من مقاتلي حركة «طالبان» أصيبوا في الاشتباكات، بدون إعطاء تفاصيل عن وقوع أي خسائر في صفوف القوات الحكومية الأفغانية.