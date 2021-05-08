«سواعد الانتفاضة» في غزة: مستمرون في إطلاق البالونات تجاه المستوطنات

أعلنت مجموعات شبابية تطلق على نفسها «سواعد الانتفاضة»، النفير العام في كل المحافظات الفلسطينية، وعلى امتداد السلك الشائك شرق قطاع غزة.

وقالت «سواعد الانتفاضة»، في بيان إن وحدات البالونات بدأت منذ الساعة الواحدة فجر اليوم، بإطلاق عشرات البالونات صوب المستوطنات الإسرائيلية في محيط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

ودعت «سواعد الانتفاضة»، وحدات الكاوشوك لجمع وإشعال مئات الإطارات على امتداد السلك الشائك، اعتبارا من صباح اليوم، مع استمرار إطلاق البالونات صوب المستوطنات.

كما تم الإعلان عن استئناف الإرباك الليلي، وسيبدأ التجمع بعد الساعة الثامنة من مساء اليوم، في كل مخيمات العودة شرق قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت وحدات «الشهيد وديع حداد للشباب الثائر» التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حالة النفير العام.

وقالت الوحدات، في بيان إنه على ضوء الأحداث الأخيرة والتصعيد الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح، «نعلن في وحدات (الشهيد وديع حداد) حالة النفير العام في صفوف عناصرنا الذين بدأوا بالتجهيز لتفعيل أدوات المقاومة الخشنة وفي مقدمتها إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة».

وحدات «الشهيد وديع حداد للشباب الثائر»: معركتنا مفتوحة مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة

وأكدت الوحدات، أن معركتها مفتوحة مع الاحتلال بكل الوسائل المتاحة، حتى يعلم الاحتلال أن الأراضي الفلسطينية ومقدساتها محرمة عليه وأي تجاوز بحق الشعب الفلسطيني سيدفعه الثمن غالياً.

وأضافت: «لن نترك القدس وحدها ولن ينعم العدو بالهدوء أو الاستقرار ولا خيار أمامه سوى الرحيل».