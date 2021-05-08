تعرف على موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أصبح موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة موضع ترقب عالمي في ظل تقديرات متباينة حول ذلك، منذ أن أعلن الأسبوع الماضي فقدان بكين السيطرة على الصاروخ، حيث تسود مخاوف حول احتمالية سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان، وهو الأمر الذي قللت الصين من خطورته، حيث تؤكّد أنَّ الأجزاء المتبقية من الصاروخ ستدمر بمجرد دخولها الغلاف الجوي للأرض.

أحدث التنبؤات بشأن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض

وكشفت أحدث التنبؤات بشأن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض، عن تحديد نطاق زمني ومكاني سيخترق خلاله غلافها الجوي، إذ تؤكّد مؤسسة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية التي تمولها الحكومة، أنَّ الصاروخ سيخترق غلاف الأرض الجوي في حدود 8 ساعات قبل أو بعد الساعة الرابعة و19 دقيقة من صباح الأحد بتوقيت جرينتش.

ويعني ذلك بشأن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أن الصاروخ الذي يحمل اسم «لونج مارش 5 بي»، سيصل إلى الأرض مساء اليوم أو صباح غد الأحد.

«أيروسبيس كوربوريشن» عن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة: قرب شمال نيوزيلندا سيدخل الغلاف الجوي

ووفقًا لمركز إعادة الدخول المدارية ودراسات الحطام التابع للمؤسسة، فإن الصاروخ سيدخل الغلاف الجوي على الأرجح قرب شمال نيوزيلندا، لكنه نبه أيضًا إلى أنَّ الدخول محتمل في أي مكان، على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم.

ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة منذ الأسبوع الماضي، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي يستحيل التنبؤ بها. وهذا الجزء من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، حيث يزن 18 طنًا.

موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة: تكهنات مستمرة حول المكان

إلا أن مكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لا يزال محل تكهنات. لكن أحدث تلك التكهنات كانت ما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، والتي قالت إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ولفتت «سي إن إن» إلى أنَّ المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.

وزارة الخارجية الصينية تطمأن العالم وسط تكهنات حول موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

ووسط التكهنات حول موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس، إنَّ معظم الحطام الناتج عن الصاروخ سيحترق عند اختراق الغلاف الجوي للأرض، ومن غير المرجح أن يتسبب في أي ضرر.

وجاءت التصريحات ردًا على تعليق من الجيش الأمريكي، ذكر أن قيادة الفضاء الأمريكية تتعقب ما وصفته بإعادة دخول خارج السيطرة.

بداية أزمة الصاروخ الصين الخارج عن السيطرة

وانطلق الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي» من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملًا على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، التي كانت تحمل ما كان سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وكان عالم الفيزياء الفلكية جوناثان ماكدويل قد أبلغ وكالة أنباء «رويترز» في وقت سابق، أنَّ هناك احتمالًا بسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما في منطقة سكنية مثلما حدث في مايو 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ «لونج مارش 5 بي» الأول على كوت ديفوار، مما ألحق أضرارًا ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية.