الولاية الشمالية بالسودان تتأهب لسقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

أعلنت حكومة الولاية الشمالية بالسودان حالة الطوارئ بعد معلومات تلقتها من الحكومة الاتحادية، بأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من المحتمل أن يسقط صباح اليوم، السبت، بشمال السودان.

وقالت حكومة الولاية الشمالية، في بيان مساء الجمعة، إنها تلقت معلومات من لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية واتصال مباشر من وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب بخصوص خروج الصاروخ الصيني عن مساره، والذي من المتوقع سقوطه صباح السبت بشمال السودان.

وتعهدت الحكومة المحلية بتسخير كل إمكانيات الولاية بمحلياتها المختلفة لإدارة الأزمة حال وقوعها، والاستعداد لتلافي أي آثار قد تحدث جراء سقوط الصاروخ الصيني.

وأهابت حكومة الولاية الشمالية بالمواطنين عدم الإنجرار وراء المعلومات الخاطئة من مصادر أخرى، والحرص على أخذ المعلومات حول الموضوع من الأجهزة الإعلامية الرسمية بالولاية، حسبما نقل موقع روسيا اليوم عن سودان تربيون.

وأظهر تسجيل صوتي منسوب لوزير الصحة في الولاية الشمالية بالسودان أن الولاية بدأت استعدادات مكثفة للتعامل مع تداعيات احتمال سقوط الصاروخ الصيني لونغ مارش 5 بي في الولاية.

ووفقا للتسجيل، الذي لم تتأكد سكاي نيوز عربية من صحته، فقد أوضح مسؤول الولاية أن وزير الصحة الاتحادي عمر النجيب أبلغه بتلقيهم معلومات شبه مؤكدة من منظمات خارج السودان تشير إلى وجود احتمال كبير لسقوط الصاروخ في منطقة ما في الولاية خلال الساعات المقبلة مما يتطلب القيام بالاستعدادات القصوى ووضع الاحتياطات الطبية اللازمة للتعامل مع أي إصابات قد تقع في أوساط السكان في حال سقوط الصاروخ.

وأكد مسؤول الولاية أن لجنة أمن الولاية تعقد حاليا اجتماعات مكثفة تضم أطباء وكوادر صحية وفرق طوارئ للتعامل مع كل الاحتمالات.

وأثارت الأنباء التي تحدثت عن احتمال سقوط الصاروخ في الولاية الشمالية في السودان فزعا كبيرا بين السكان المحليين.

وقال طبيب شاب لموقع «سكاي نيوز عربية» إن التوجس هو سيد الموقف الآن.

وأشار الطبيب الشاب إلى أن الجميع يتوقعون أي شيء في أي وقت خصوصا في ظل الانتشار الواسع للشائعات.

وتقع الولاية الشمالية على شريط نهر النيل وتمتد من شمال الخرطوم وحتى حدود مصر، وهي تعتبر ولاية شبه صحراوية لكنها تتميز بزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والبقوليات والتمور.

ومنذ أسبوع أطلقت الصين صاروخها الفضائي لونغ مارش 5 بي إلى محطتها الدولية في الفضاء، لكنها فقدت السيطرة عليه ولم تستطع تحديد وجهته النهائية.