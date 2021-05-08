البحوث الإكلينيكة بـ«التعليم العالي»: أجرينا 1333 بحثا علميا عن كورونا

كشف الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية وعضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أنَّ مصر تسير بخطى ثابتة تجاه الأبحاث العلمية التي تتجرى وتتمّ على فيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتًا إلى أنَّه تمّ نشر حتى الآن أكثر من 1333 بحثًا علميًا منشورًا في مجالات علمية مختلفة، مؤكّدًا أنَّها تتعلق بالدراسات والأبحاث عن الكوفيد من إكلينيكة ودراسات علمية واقتصادية واجتماعية واستنتاجات وغيرها من الأبحاث التي كانت لها آثارها وإيجابياتها العلمية.

العمل على إنتاج لقاحات

وأضاف عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ علماء المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نجحوا الفترة الماضية في نشر كلا من الورقة البحثية للقاحين المحضرين لفيروس كورونا بالمعامل التابعة للمركز في مجلة «فاكسينز» العلمية، موضحًا أنَّ العمل يسير بخطى ثابتة تجاه تحضير وإنتاج اللقاحات وقدرتها على مواجهة المرض، فضلًا عن العمل في المجالات المختلفة التي تتعلق بالدراسات والأبحاث الاكلينيكة عن الأدوية.

إجراءات احترازية

وأكّد عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية، أنَّ الفترة الحالية تشهد زيادة في إعداد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أنَّه يجب على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع التشديد على تحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمخالفة لتعليمات الحكومة المصرية في مواجهة المرض، خاصة الكافيهات والمطاعم التي تقدم الشيشة بالمخالفة لتعليمات الدولة المصرية، إلى جانب الاهتمام بتناول الخضروات والفواكه والتغذية المحفزة المناعة جسم الإنسان.

وأكّد عضو اللجنة العليا للبحوث الإكلينيكية، أنَّ الفترة الماضية شهدت زيادة في إعداد الإصابات لفيروس كورونا، مرجعًا الأسباب إلي تهاون المواطنين في تطبيق الاجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان والعزومات والخروجات وعدم العناية بالتغذية والأطعمة التي تمنح الجسم الطاقة والوقاية.