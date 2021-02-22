بريد الوطن.. وجِّه بتعديل مناهج كلية الطب يا وزير التعليم العالى

أعانى من مرض الهيموفيليا، ولاحظت أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تستعين بأطباء الجامعات المصرية لوضع بروتوكولات العلاج لمرضى الهيموفيليا، فيكون بمشتقات الدم لقرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى، ثم لاحظت أن علاج مرضى فيروس بى يتم ببروتوكولات علاج قديمة تم إلغاؤها من قبل الجمعية الأمريكية والأوروبية لأمراض الكبد والاتحاد الدولى للهيموفيليا، لذلك نناشد وزير التعليم العالى تشكيل لجنة لتطوير المناهج الدراسية لكليات الطب، فيما يخص مناهج الأمراض المزمنة والنادرة وأمراض الكبد والدم لمواكبة التطور العلمى فى الدول المتقدمة فى التعليم الطبى.

إسلام يوسف عبدالفصيح

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