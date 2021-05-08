يطبق لأول مرة.. قرار من «الصحة» بشأن الدخول والخروج من البلاد

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

إجراءات جديدة بالحجر الصحي مع تحورات فيروس كورونا

وأكدت الوزيرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد «البرية، البحرية، الجوية»، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع «ID NOW»، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

ويعد إجراء فحص الحمض النووي السريع لجميع الوافدين قرارا جديدا يطبق لأول مرة على المصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات لفيروس كورونا.

‏وقالت الوزيرة في اجتماع مع عدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي إن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.

وشددت «زايد» على استمرار تطبيق كل إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كل الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات أيضا ورفع حالة الطوارئ مع الموجة الثالثة ومتابعة الموقف الوبائي للفيروس أولا بأول وإطلاع المواطنين على كل مستجدات الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن توفير كل الأدوية والمخزون الاستراتيجي من تانكات الأكسجين.