سفير مصر بموسكو: عودة السياحة الروسية ستصب في مصلحة اقتصاد البلدين

قال السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا، إنَّ العلاقات السياسية بين مصر وروسيا جيدة للغاية، وتحرز تطورًا جديدًا كل يوم، مشيرًا إلى أنَّ أكثر من تطور لافت حدث بين البلدين خلال آخر 30 يومًا، أما على الصعيد الاقتصادي، فإن السياحة الروسية ستدعم الاقتصاد المصري، وستكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الروسي أيضًا، لأن شركات الطيران والشركات المنظمة للرحلات ستحصل على دخل إضافي.

وأضاف «نصر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنَّ عودة السياحة الروسية لمصر ستصب في مصلحة اقتصاد البلدين، متابعًا: «هناك لجنة وطنية روسية برئاسة نائبة رئيس الوزراء تحدد عدد الرحلات التي يتمّ تسييرها لكل دولة».

وتابع سفير مصر لدى روسيا، أنَّ هناك تنسيق دائم مع وزارة السياحة والآثار بشأن إجراءات وتدابير كورونا، مؤكّدًا أنَّ الروس ينظرون إلى الوضع الصحي في مصر باعتباره مستقرًا، موضحًا أنَّ «كورونا تحدي يواجه العالم كله وليس دولة واحدة فقط، لكن الحالة في مصر بشكل عام والإجراءات المتخذة للسيطرة على انتشار المرض مثل تعقيم المنشآت وتطعيم العاملين في قطاع السياحة مطمئنة للجانب الروسي».

وأوضح السفير إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا: «لم يتمّ الاتفاق على موعد أول طائرة ستصل إلى مطار شرم الشيخ والغردقة، ونعمل على هذا الأمر بكثافة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس».