إيهاب نصر: 14دولة فقط بينهم مصر ترتبط بحركة طيران مباشرة مع روسيا

قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن مصر في الوقت الحالي، هي واحدة من جملة 14 دولة فقط على مستوى العالم أجمع، ترتبط بخطوط طيران مباشرة مع روسيا، كما أنها الدولة الأعلى كثافة على الإطلاق، فيما يخص حجم حركة الطيران بين روسيا وأي بلد من جملة الـ 14 دولة، لافتا إلى أن هناك 7 مدن روسية ترتبط بخطوط طيران مباشرة إلى القاهرة، جميعها بنسبة إشغال مرتفعة، وباكبر طراز من الطائرات في أسطول الشركات المشغلة لها، مؤكدا أن تلك علامة مشجعة للغاية.

وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية، الجمعة، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، أن الاتصال الهاتفي، الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، والذي أعلن من خلاله الاتفاق على استئناف حركة الطيران كاملة إلى شرم الشيخ والغردقة القادمة من روسيا، كان نقطة تطور في غاية الأهمية لعودة السياحة الروسية من جديد إلى مصر، موضحا أن هذا الأمر عمل عليه البلدان بشكل دؤوب طيلة الفترة الماضية.

وأشار سفير مصر في روسيا، إلى أن السياحة الروسية تمثل السوق الأول للسياحة المصرية، ولافتا إلى أن العمل يجري حاليا على الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتنظيم عودة التشغيل للقطاع السياحي في مصر، بما يتماشى في نفس الوقت مع الإجراءات الوقائية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد.

وأردف السفير المصري أن روسيا أوقفت حركة الطيران كاملة مع جميع دول العالم، خلال فترة انتشار وباء كورونا العام الماضي، ومن بعد ذلك بدأت في استئناف بعضها بشكل تدريجي وانتقائي بما يتناسب مع الوضع الوبائي لكل دولة، كاشفا أن مصر كانت رابع دولة تعود روسيا لاستئناف الطيران معها، وذلك تحديدا في أغسطس من عام 2020.