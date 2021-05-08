13 إجراء من «المحليات» لاستقبال عيد الفطر

مع اقتراب موعد عيد الفطر المبارك وفق رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية نهاية الأسبوع الجاري، بدأت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من التجمعات.

من جهته، أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، ان هناك عدة إجراءات يتم اتباعها حاليا وخلال فترة العيد حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنه يتم الامتثال لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا للحد من انتشار الفيروس، وعدم التهاون في تنفيذ أي إجراء، وعلى المواطنين دور كبير في اتباع التعليمات والإرشادات من أجل سلامتهم، والمرور بسلام من أزمة فيروس كورونا، ومن ضمن الإجراءات التي يتم تنفيذها ما يلي:

- تطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامات في التجمعات ووسائل المواصلات.

- تطبيق مواعيد غلق المحال، المولات التجارية، المقاهي، الكافتيريات، المطاعم، دور السينما، المسارح، وما يماثلها الساعة 9 مساءً يوميًا.

- السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات والتيك أواي للمنازل بعد هذا التوقيت.

- حظر إقامة مؤتمرات أو فعاليات أو تجمعات جماهيرية.

- غلق كامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر.

- الحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.

- حظر اصطحاب الأطفال في صلاة العيد داخل المساجد.

- حظر تناول الشيشة في المقاهي والمطاعم.

- التشديد على تطهير المصالح الحكومية والخدمية والشوارع والميادين.

- إزالة تراكمات القمامة أولًا بأول والحفاظ على نظافة الشوارع والمياديين والأماكن المحيطة بدور العبادة.

- منع التجمعات أو أي زحام.

- فض الأسواق الأسبوعية العشوائية.

- تسيير حملات ولجان متابعة للمرور على المنشآت والمحلات لمتابعة إجراءات الوقاية ومواعيد الغلق، فضلًا عن عدم السماح بدخول المصالح الحكومية والجهات الخدمية بالأحياء دون ارتداء الكمامة.