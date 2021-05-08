إنذار لـ المهن الموسيقية بسبب عمر كمال: أقام حفلا بلا إجراءات احترازية

قدم أيمن محفوظ المحامي، إنذارا للفنان هاني شاكر نقيب الموسيقين بسبب الحفلة التي أقامها مطرب المهرجانات عمر كمال أمس بالتجمع الخامس وأعلن عنها على صفحته الرسميه صباح اليوم.

وجاء في الإنذار المقدم، بأن «على الرغم من أن جائحة كورونا تصيب العالم في مقتل نجد أن هناك من يتحدي قرارات الدولة ويتحدى القانون أمثال مطربي المهرجانات، فقد أقام عمر كمال حفلا بالتجمع الخامس لم تراع فيها الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة».

وأضاف محفوظ في إنذاره: «على الرغم من الجهود الجبارة التي تفرضها الدولة نجد مطرب المهرجانات عمر كمال يرقص على جثه الوطن ولم ينصع لقرارات الدولة التي تم تطبيقها اعتبارا من 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أي طارئ قد نمر به في تلك المرحلة الاستثنائية، بالتعامل بأقصى طاقة وقدرة مع الأزمة الاستثنائية المتمثلة في جائحة كورونا والتي يعاني من تداعياتها العالم أجمع».

وأكمل محفوظ بإنذاره الموجه لنقيب الموسيقين، بأنه معلوم للكافة أن الدولة رسمت سياسة واضحة للغاية لمواجهة كورونا ترتكز على الحفاظ على حياة وسلامة المواطنين المصريين من خلال إجراءات عديدة تم اتخاذها للتعامل مع هذه الجائحة التي أثرت سلبا على دول العالم، الأمر الذي دعا الحكومة الي حظر إقامة أي مؤتمرات أواحتفالات فنية أو حفلات في أي منشآه، مثل المطاعم، النوادي، والفنادق، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه الفترة.

واستطرد محفوظ بإنذاره: أننا حين ما نجد أن الحكومة فرضت عقوبات على مخالفة تلك التعليمات، بالإضافة لما نصت مادة (5) مكرر من قانون المهن الموسيقية والتي تعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 شهور والغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من عملا من الأعمال الفنية إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة بقوه القانون.

وتابع: وهذا يستتبع وفق نص المادتين (36) و(37) من ذات القانون بإحالة عمر كمال لهيئة التأديب بناء على قرار من مجلس النقابة لارتكابه أمرا يمس النزاهة أو أساءة التصرف في واجبات المهنة، بالمخالفة لأحكام القانون والعقوبات التأديبية تبدأ بالإنذار والتوبيخ والغرامة، أو الوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، وتصل إلى شطب الاسم من جدول النقابة.

واختتم محفوظ انذاره المرسل بكتاب موصي به بعلم الوصول مطالبة نقابة الموسيقين بدعم جهود الدولة بمكافحة فيروس كورونا وإحاله عمر كمال إلى لجنة التأديب، تمهيدا لشطبه من جداول النقابه إذا كان مقيدا بالفعل ومنعه من أقامه حفلات مجددا تنفيذا لتوجهات الدولة وتطبيقا لقرار نقيب الموسيقين السابق بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات ونظرا لأن نقيب الموسيقين هو الممثل القانوني للنقابة فبالتالي يتم اختصامه قانونا بهذا الإنذار ومطالبا بإتخاذ كافه الإجراءات القانونية أيضا ضد منظمي حفل عمر كمال وبالإضافة إلى العقوبات الإدارية بغلق المنشأه المقام بها الحفل واتخاذ اللازم قانونا.