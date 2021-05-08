ذاكرة رمضان.. قصة مسسل عن شهرزاد أذيع عبر موجات الراديو لمدة 25 سنة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «ذاكرة رمضان.. ألف ليلة وليلة: احكي يا شهرزاد».

«بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد»، حكايات وذكريات كانت تطل علينا في شهر رمضان عبر موجات الراديو لمدة 25 عامًا قبل أن تنتقل إلى شاشة التلفزيون لتروي أساطير ألف ليلة وليلة.

انطلق المسلسل الإذاعي في الخمسينات واستمر طوال 800 حلقة وكان من بطولة زوزو نبيل وعبدالرحيم الزرقاني وكتبه طاهر أبو فاشا، وحقق نجاحًا أسطوريًا يشابه أسطورية الحكايات التي يقدمها، فظل يعرض لمدة 26 عامًا، ثم في عام 1984م كان أول ظهور لشهرزاد وشهريار على شاشة التلفزيون من بطولة نجلاء فتحي وحسين فهمي، وكان المسلسل من تأليف أحمد بهجت وإخراج عبدالعزيز السكري.

وشارك في بطولة المسلسل شكوكو وزوزو الحكيم وتوفيق الدقن، وكان يصاحبه صوت سميرة سعيد في التتر وهي تغني احكي يا شهرزاد، بعدها توالت المسلسلات التي تناولت حكايات ألف ليلة وليلة، والتي كانت أيضا من تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج فهمي عبدالحميد، فقدمها في عام 1988م، وهي من بطولة رغدة ومدحت صالح تحت عنوان ألف ليلة وليلة .. بدر باسم وجوهرة بنت السمندل».

وفي عام 1989م قدم مسلسل آخر من بطولة ليلى علوي وصلاح رشوان بعنوان «ألف ليلة وليلة.. الاشكيف وست الملاح»، واستمر تقديم حكايات ألف ليلة وليلة على التلفزيون حتى عام 1996م.