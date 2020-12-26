ألف ليلة وليلة.. تفاصيل مثيرة لسقوط مقاول الليالي الحمراء "فايف ستار"

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل سقوط المقاول المتهم بتسهيل الفجور والأعمال المنافية للآداب بين رجال وسيدات الأعمال، عن طريق ترتيبات الليالي الحمراء «ألف ليلة وليلة»، حيث كان يجلب كميات كبيرة من الأسماك والجمبري من مطعم شهير فى منطقة المهندسين بالجيزة، إلى إحدى الفيلات بمنطقة القاهرة الجديدة، موضحة أن إحدى زبائنه تقاضت 60 ألف دولار في ليلة واحدة وأنه كان يحصل على عمولة تصل إلى 50 ألف جنيه.

تكلفة الليلة 300 ألف جنيه

وذكرت، أن المتهم كان يقوم بتسهيل ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لدى سيدات ورجال المجتمع الراقي وهي المهنة التي احترفها عقب تعطل أعماله التجارية في مجال العقارات، واضطراره لقضاء أغلب يومه على أحد الكافيهات الشهيرة بالقاهرة، حيث كان يعد ليالى تتكلف ما يقرب من 300 ألف جنيه.

سيارة بمليون جنيه

وأضافت التحريات، أن المتهم كان يمتلك شركة مقاولات، وكانت لديه صديقة ثرية ترتدي أغلى المجوهرات والفساتين، وتمتلك سيارة فارهة يتجاوز ثمنها مليون جنيه، وأثناء جلوسه مع أحد معارفه الأثرياء دخلت تلك الصديقة، فشاهدها الشخص الذى يجلس معه، وبدا عليه الانبهار بجمالها، وسأله عنها فاخبره عن اسمها وأنها صديقت، فعرض عليه أن يأخذ 50 ألف جنيه مقابل إقناعها بالذهاب معه لمدة ليلة، فرفض لكنه في ليلة أخرى كان يجلس مع تلك الصديقة، وكان يمازحها وأخبرها أنه كان هناك رجل من أصدقائه معجب بها وعرض دفع اي مبلغ من أجل قضاء ليلة معها، ففوجئ أنها وافقت وطلبت 60 ألف دولار، فعرض الأمر على الرجل ووافق.

44 فتاة.. ومزاج الزبون

واعترف المتهم، أنه قرر الدخول إلى مجال الأعمال المنافية للآداب: «الفكرة جاتلي لما واحد صاحبي طلب أوسط نهى صاحبتي عشان تقنع واحدة عجبته على الكافية تبات معاه ليلة» فتوجه المتهم إلى نهى، وأخبرها بما يريد صديقه فأخبرته أن عليه أن يدفع لأن مهرها غالي، فأبلغه بذلك فوافق على الفور بدفع ما طلبته، وهو 15 ألف جنيه في الليلة الواحدة، ثم عرض على نهى تكوين «طقم»، ما يعني مجموعة من الفتيات يتولي هو إدارة تشغيلهم في الأعمال المنافية للآداب، وبالفعل كونت المجموعة، وأدارها برفقة صديقته: «الدنيا مشيت وبقيت قاعد للموضوع ده»، مشيرًا إلى أنه ضم 44 فتاة، وكان يغيرهن باستمرار على حسب مزاج الزبون.

المتهم: أدير شقة قمار

كما اعترف المتهم أنه كان يمتلك شقة كان يديرها في أعمال القمار، وكان يجلب فتيات لخدمة زبائنه، وكانت إحداهن عذراء فقام زبائنه مزادًا على عذرية تلك الفتاة ووصل الى مليون جنيه، دفعها الرجل بالفعل واصطحب الفتاة معه ورحل.

تم القبض على المتهم عندما تنكر ضابط وجلس على الكافيه، ولاحظ النشاط المريب للمتهم، فقام بإعداد التحريات عنه وكشفت معلومات الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية.