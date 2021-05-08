عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحدوتة... ملخص الحلقة الـ25 من مسلسلات رمضان».

وتواصل مسلسلات رمضان تقديم أحداث وتفاصيل جديدة ومشوقة، وبدأت حلقة مسلسل القاهرة كابول بظهور رمزي في الموصل بدولة العراق وأعلن أنه خليفة المسلمين، وهو ما كان يسعى إليه، وبكى والده بشدة بعدما شاهد ابنه وهو يتحول إلى أحد أمراء الإرهاب في العالم.

وعبر عادل عن سعادته بعد ظهور رمزي في العراق وهو محاط برجال يحموه وهم في الأصل من رجال عادل، وتم تجنيدهم لمعرفة كل خطوات رمزي ونقلها للأمن المصري.

وبدأت حلقة مسلسل هجمة مرتدة بإنجاب زوجة عمار المقدسي لابنهما حسن في مصر، بعد مساعدة المخابرات المصرية لها وتهريبها من أوروبا قبل اختطافها على يد الراهب ورجاله، وبدأ تنفيذ خطة تجنيد سيف العربي بعد ترشيح داود له للانضمام لجهاز مخابرات الدولة المعادية لمصر بحكم أنه عمل في العراق من قبل.

وشهد مسلسل نجيب زاهي زركش، رفع سعيد المسدس في وجه نجيب زركش، وذلك ليكتب له شيك بمليون جنيه تعويضا عن الحياة التي عاشها، واستكملت حلقة مسلسل نسل الأغراب بذهاب حمزة إلى خاله علي غريب في مكتبه بالقسم وفي وجود خاله الثاني حسيب ويخبر حمزة عليًا بأنه كان على حق عندما أكد له ان فاطمة ضحية خناقة مع أخيه سليم عليها، وعندما سأله علي الغريب هل غفران هو الذي أمر بضرب فاطمة بالرصاص، ليرد عليه حمزة بأنه لا يعرف.