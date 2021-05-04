عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الحدوتة.. ملخص الحلقة الـ21 من مسلسلات رمضان»، حيث تواصل مسلسلات رمضان تقديم أحداث وتفاصيل جديدة ومشوقة، وبدأت حلقة مسلسل الاختيار 2 بمشهد لماجد الكدواني وهو يحقق مع الضابط المنشق الذي جرى القبض عليه قبل هروبه مع بقية زملائه، ثم خرج لمقابلة زكريا وشدد عليه بأن يتابع كل شيء عن الضباط المنشقين ووضعهم تحت ضغط طوال الوقت حتى يخافوا من الظهور في الشارع.

وفي مسلسل هجمة مرتدة، كانت دينا في مهمة مستحيلة أوكلها إليها رفعت بيه، وهي سرقة محتويات خزينة نازلي التي تحتوي على معلومات مهمة وسرية، وسط حالة من الترقب والتفكير منها بسبب صعوبة المهمة التي تصل إلى حدود المستحيل، وشهدت حلقة مسلسل القاهرة كابول أحداثا عدة، منها موافقة منال على التعاون مع الأمن لاستدراج الشيخ رمزي إلى القاهرة، أما طارق كساب فاتفق على شراء بيت السيدة زينب لهدمه وإعادة بناءه مرة ثانية، كما أعاد نجله إلى طليقته مرة أخرى.

وفي مسلسل نجيب زاهي زركش، اكتشفت شيرين هانم قصة أولاد شفيقة زوجة نجيب والتي أقنعته بأنّ واحدا منهم نجله، وحاولت شرين هانم إقناع زركش بأنّ شفيقة كاذبة وأنّ أبناءها ليس بينهم ابنا له، لكنه رفض الفكرة وذهب للخزينة لفتح تحليل الـdna كي يعرف من هو نجله من بين الأولاد الثلاثة، وأستكملت أحداث مسلسل نسل الأغراب بمعرفة مصطفى بعدما خرج من السجن ان ابنته رغدة تعيش في منزل خالتها نجاة ونجلها علي، ليذهب إلى هناك لكنه يجد جليلة تقف أمامه وتعنفه وتهدده وتخبره بأن كلامه يكون مع رجل المنزل وهو علي.