عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «أحمد مظهر.. فارس السينما المصرية»، ففي مثل هذا اليوم من عام 2002 رحل عن عالمنا الفنان الفارس أحمد مظهر أحد اهم صناع السينما وصاحب تاريخ طويل من الأعمال الباقية في ذاكرة الدراما العربية.

وُلد أحمد مظهر في 8 أكتوبر عام 1917م بحي العباسية والتحق في بدايته بالكلية الحربية عام 1938م، وزامل فيها جمال عبدالناصر وأنور السادات وثروت عكاشة وشارك في الحرب العالمية الثانية، وكان ضمن الفريق المصري للفروسية.

دخل السينما من بوابة الفروسية حينما اختاره المخرج إبراهيم عز الدين ليقوم بدور في فيلم ظهور الإسلام في عام 1951، وفي عام 1957 عرض عليه زميله في سلاح الفرسان يوسف السباعي الظهور في فيلم رد قلبي الذي كتبه السباعي عن ثورة يوليو.

وبرع في كل الأدوار والشخصيات، فمن تاريخي إلى دراما وتراجيدي وحتى الكوميدي، فقدم مجموعة من أروع الأدوار في تاريخ السينما مثل شخصية صلاح الدين الأيوبي وحقق نجاحا كبيرا في فيلم دعاء الكروان الذي رُشح لتمثيل مصر في الأوسكار.

ورغم شخصية الجادة برع أيضا في تجسيد الأدوار الكوميدية ومنها أدواره في أفلام الجريمة الضاحكة ولصوص لكن ظرفاء والأيدي الناعمة كما شارك في العديد من المسلسلات التلفزيونية التاريخية والدينية والاجتماعية، وأخرج للسينما فيلمين كتبهما بنفسه هما نفوس حائرة عام 1968 وحبيبة غيري عام 1976، ورحل عن دنيانا عام 2002 تاركا تاريخا زاخرا وإرثا سينمائيا لن يمحى من ذاكرة السينما.