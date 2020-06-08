"الاستشعار عن بعد" تتعاون مع كفر الشيخ لرصد التعديات على أملاك الدولة

بحث اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مع وفد الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمليات رصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها، وكذا التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومراقبة التغيرات بالمحافظة، إضافة إلي رصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الإيكولوجية المختلفة.

كما ناقش المحافظ، إنتاج الخرائط الاستثمارية لكافة المجالات، خاصة الأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي، ودعم نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بُعد في الدراسات البيئية بالمحافظة، فضلًا عن تحقيق التنمية المستدامة لبحيرة البرلس، وتنمية الثروة السمكية، وتطوير وحماية المصائد، ودراسات استخدامات الأراضي، وتقييم التربة والاستصلاح الزراعي، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية، والمياه الجوفية لتحديد الخزانات بأعماق التربة، وإدارة المخلفات.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد العزيز بلال، رئيس شعبة التطبيقات الزراعية، والدكتور سيد سعيد، رئيس قسم التربة، والدكتور محمد جلهوم، الباحث بقسم التربة بالهيئة القومية للاستشعار عن بُعد، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.