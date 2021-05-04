«القاهرة كابول» يتصدر «تريند تويتر».. ومغرودن: أداء استثنائي

تصدر مسلسل «القاهرة كابول»، تريند موقع التدوينات الشهير «تويتر»، بالتزامن مع عرض الحلقة 21 من المسلسل، التي شهدت الكثير من الأحداث، تألقت خلالها الفنانة حنان مطاوع، أحدى بطلات المسلسل، بأكثر من مشهد خلال الحلقة.

وتبارى المغرودن على موقع التدوينات الشهيرة، في كتابة تغريدات تعبر عن إعجابهم بالعمل ككل وبأداء الفنانة حنان مطاوع بالأخص، خلال تلك الحلقة، وهو ما جعل العمل يتصدر تريندات «تويتر»، مرة أخرى من جديد، بعدما سبق وأن حققت أكثر من حلقة بالعمل الأمر نفسه، منذ بداية عرض حلقاته مع انطلاق شهر رمضان الكريم، الذي لم يتبقى منه سوى ثلثه الأخير.

ومنذ بداية عرض المسلسل، وتنال حلقاته وأحداثه وأداء الممثلين به، الكثير من الإشادات سواء على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال النقاد والخبراء والمتخصصون.

وبعد حلقة اليوم من المسلسل؛ غرد حساب باسم «enola»، ناشرة صورة من أحداث المسلسل، التي تتم خلالها قراء فاتحة الفنانة حنان المطاوع، وفقا لأحداث العمل، كاتبة أعلاها: «أنا مبسوطة بقراية الفاتحة دي أوفر بجد».

فيما غرد حساب أخر باسم «heh286»، قائلا: «حنان مطاوع ونبيل الحلفاوي مع بعض عاملين مكس كدا زي البطاطس والكاتشب أو الحلاوة مع القشطة، حلوين بشكل خيالي».

حساب آخر باسم «walaa Mohamed»، كان له رأي بخصوص المسلسل، مدونا: «الدور الرائع الذي قام به الفنان نبيل الحلفاوي أعادنا للزمن الجميل، كورس علم نفس كامل، ربنا يديك الصحة».

وفي تدوينة أخرى لحساب باسم «heba» نشرت مشهدا يجمع الفنانين نبيل الحلفاوي وفتحي عبدالوهاب، وأرفقته بتدوينة أعلاها جاء فيها: «المشهد ده لقاء سحاب بين نبيل الحلفاوي وفتحي عبد الوهاب، نظرتهم هي سر المشهد، الإضاءة وزاوية التصوير أضافت كثيرا فعلا».

وعودة إلى مشهد قراءة فاتحة الفنانة حنان مطاوع، قام حساب باسم «nesreen ahmed»، بنشر تدوينة عبر نفس الهاشتج، قائلة: «طبطبي علي نفسك وطمنيها ومتخوفهاش منك.. عقلها يا عم حسن إوعي توافقها تسيب أحمد ده بيستحمل منها دبش ميستحملوش حد».

وعودة إلى الإشادات بالفنانة حنان مطاوع، نشر حساب باسم «الهنوف» صورا لها من المسلسل وأعلاها هذا التدوين: «كل مرة تبهرنا بشكل مذهل ومستحيل نشوف شخصية تتشابه مع ما قبلها، استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة، قوة أداء وخضور بكل شخصية، وورقة رابحة لأي عمل يكون أسمها موجود».

واستمرارا مع حنان مطاوع، نشر حساب باسم «ناقم فني» تدوينة قال فيها: «حنان مطاوع وصلت لمرحلة من ما يسمى بالنضج الفني والتشخيص عالى المستوى فعلا صدق المثل (ابن الوز عوام) بس هى بجد عامله حاله تحفة مع قصة غنية من كاتب قوي جدا زي الاستاذ عبد الرحيم كمال في #القاهرة_كابول».

وفي تغريدة أخرى كانت هذه المرة من قبل حساب باسم «hossam elmeligy» قال فيها: «كلهم خونة ومفيش ثقة أبدا بينهم وبين بعضهم البعض. #القاهرة_كابول».

في حين عبر حساب باسم «sheemy»، عن إعجابه بمسلسلي «القاهرة كابول» و«هجمة مرتدة»، قائلا: «كعادتي.. لا أتابع أية مسلسلات في رمضان، لكن هذا العام كان القاهرة كابول وهجمة مرتدة هما الأستثناء، وأفضل ما فيهما هو كيفية توضيح العملين لحجم الفساد السياسي، الذي أدى للغضب الشعبي العارم، الذي اعطي التنظيمات والأجهزة المعادية مبتغاها في استغلال ذلك لتنفيذ خططها».

المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ويشارك في بطولته كلا من الفنانين طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي ونبيل الحلفاوي وحنان مطاوع وأخرون، ومن إنتاج تامر مرسي.