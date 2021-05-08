عاجل.. غلق 5 كنائس بالقاهرة بسبب كورونا

قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إغلاق 5 كنائس في القاهرة، بشكل مؤقت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وزيادة الإصابات بالوباء خلال الفترة الأخيرة، وبناء على الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس القاتل.

الكنائس المغلقة في المقطم ومصر القديمة وشبرا

وأعلنت كنيسة العذراء مريم بمنطقة الهضبة العليا بالمقطم، غلق أبوابها نظرًا لازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على أن يستمر الغلق لمدة 14 يومًا اعتبارًا من اليوم السبت.

كما أعلنت كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي بزهراء مصر القديمة، غلق أبوابها حتى نهاية مايو الجاري، لذات السبب.

الأنبا أنجيلوس: إصابة عدد من الكهنة بكورونا في شبرا

وكشف الأنبا انجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، غلق 3 كنائس بمنطقة شبرا الشمالية بسبب ظهور حالات كورونا بين كهنة الكنائس الثلاث التي تمّ إيقاف الخدمة فيهم لمدة أسبوعين حتى اليوم العشرين من الشهر الجاري وهذه الكنائس هي: «كنيسة السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي، كنيسة الشهيدين أبوسيفين ودميانة بأرض رائف، وكنيسة السيدة العذراء بالحافظية».

وأضاف الأنبا أنجيلوس، أنَّه بخصوص باقي كنائس الإيبارشية فكل كنيسة يتم حجز القداسات بها بحسب الجدول الخاص بها والمعلن في سيستم الحجز باللينك المنشور بصفحة كل كنيسة بمقدار فرد واحد لكل دكة، ويستمر تعليق كافة الخدمات والأنشطة الخاصة بالتربية الكنسية أو قاعات العزاء أو الثالث أو الأفراح.

وبخصوص الجنازات، أشار أسقف عام شبرا الشمالية إلى أنَّه يتمّ الصلاة في حوش الكنيسة أو المدافن بكاهن واحد فقط وأسرة المتوفي على ألا يزيد عددهم عن عشرة أفراد .

وكانت كنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة بشبرا الشمالية، أصدرت بدورها بيان تعلن ايقاف القداسات والخدمات والصلوات الكنسية طبقا للوضع الصحي والوبائي المنتشر هذه الأيام، وتزايد اعداد الاصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما يضع خطورة على صحة وارواح شعب الكنيسة.

وكذلك فعلت كنيسة العذراء والملاك ميخائيل بالخلفاوي، التي اشارت إلى أنَّ ايقاف جميع القداسات والصلوات وكل الأنشطة بالكنيسة يأتي نظرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد والتى أنعكست على زيادة الإصابات بالكنيسة، موضحة أنَّه لا توجد صلوات أفراح أو خطوبات وستكون الصلوات قاصرة على صلاة الجناز بحضور الأسرة فقط وكاهن واحد، وستقام الصلاة بالخارج أمام باب الكنيسة الخارجى.

أما كنيسة العذراء مريم بالحافظية، فأشارت إلى أنَّ قرار الغلق يأتي نظرا للوضع الصحي والوبائي المنتشر هذه الايام، وتزايد أعداد الإصابات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مما يضع خطورة على صحة وأرواح شعب الكنيسة.