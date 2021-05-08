ضبط 245 طربة حشيش وأقراص مخدرة وسلاح بحوزة عناصر إجرامية بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، لتجارتهما في المواد المخدرة، متخذين من من دائرة قسم شرطة أول طنطا، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على «طبنجة، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 245 طربة لمخدر الحشيش، كمية من الأقراص المخدرة، كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتفي محمول، سيارة ملاكي».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف للتواصل مع عملائهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.