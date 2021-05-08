أحمد وفيق عن خالد النبوي: ممثل جامد «وسكتنا له.. خلف لنا برضه ممثل جامد»

حظي الفنان الشاب نور خالد النبوي بإشادات حول تجسيده شخصية الشهيد أحمد شوشة، أحد شهداء أبطال حادث الواحات البحرية خلال أحداث مسلسل الاختيار2 الحلقة 25.

جسد نور خالد النبوي شخصية الشهيد أحمد شوشه في الاختيار2

ووجه الفنان أحمد وفيق، رسالة محبة للفنان خالد النبوي ونجله نور الذي شارك في مسلسل الاختيار 2، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقوله: «يعني هو ممثل جامد وسكتنا له، يقوم يخلف لنا برضه ممثل جامد ؟!! نور خالد النبوي».

واستكمل أحمد وفيق كلامه: «خالد ماكانش حابب إنه يمثل، نور بعد سنوات دراسة في فرنسا غير دراسته ودرس فن في أمريكا، واستغل فترة الدراسة عن بُعد ووجوده في مصر وظهر لنا في رمضان السنه دي».

وشهد مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 مأمورية الواحات البحرية التي استشهد فيها عدد من الضباط والجنود على أيدي بعض الإرهابيين الذين كانوا يسعون للاستيلاء على منطقة كرداسة من خلال الأسلحة الثقيلة التي بصحبتهم وجعلها ولاية لهم.

وقدم مسلسل الاختيار2 الحلقة 25 بسالة وجسارة الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مأمورية الواحات وقاتلوا حتى النفس الأخير بضراوة.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد رفعت، نور خالد النبوي، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.