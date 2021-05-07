مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. استشهاد مأمورية الواحات

دارت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي حول مأمورية الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الوطن على يد الجماعات الإرهابية والتكفيرية، لضبط مجموعة إرهابية يقودها الضابط المفصول من القوات المسلحة عماد عبدالحميد.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. استشهاد ضباط مأمورية الواحات

بدأت أحداث مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25 والتي عنونت باسم مأمورية الواحات باستشهاد المأمورية بأكملها والتي شارك فيها الضباط الذين جسد أدوراهم كلا من أحمد رفعت وأحمد سعيد عبدالغني ونور خالد النبوي ومصطفى عمر متولي.

وقتل أفراد الجماعة الإرهابية كل الضباط في حين رفضوا قتل مجند من أجل العودة وسرد ما حدث لهم في الواحات، وهو ما أحدث هز نفسية داخل زملائهم في جهاز الأمن الوطني من اللواء رفعت مدير القطاع وزكريا يونس مقدم الجهاز.

وخلال تلك الأحداث وضعت عاليا زوجة الضابط يوسف الرفاعي الذي يجسد دوره الفنان أحمد مكي طفلهما.

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 25.. ولادة عاليا زوجة يوسف الرفاعي

مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي بعنوان ملحمة البرث، ودار حول استشهاد البطل أحمد منسي من إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من تأليف هاني سرحان، مسلسل الاختيار 2، هو الجزء الثاني من سلسلة الاختيار التي بدأت العام الماضي، والجزء الثاني تدور قصته حول بطولات رجال الشرطة المصرية، بعنوان رجال الظل، عن أحداث مصر من عام 2013 إلى 2019، والعمل من أحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وكريم عبدالعزيز، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وهادي الجيار، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، ورياض الخولي، وأحمد شاكر عبداللطيف، وأحمد سعيد عبدالغني، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وبيومي فؤاد.