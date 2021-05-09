اليوم.. الأقباط يحتفلون ببدء شهر «بشنس» وعيد ميلاد العذراء مريم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، ببدء الشهر التاسع في السنة القبطية، التي تحمل رقم 1737، والمسمى بـ«بشنس»، فحسب التقويم القبطي يوافق اليوم 1 من شهر بشنس لعام 1737 قبطي.

ويدون «السنكسار»، أنَّ شهر «بشنس»، سمي كذلك نسبة إلى نسبة إلى الإله «خونسو» أو «خنسو»، أحد الثالوث لمعبود طيبه وهو «إله القمر» ابن الإله «أمون رع» و«موت»، وتصوره الحضارة المصرية القديمة على المعابد حاملا قرص القمر والهلال فوق رأسه، لأن فيه يطول النهار على الليل.

ويشتهر شهر «بشنس» بالعديد من الأمثال الشعبية، أشهرها: «بشنس يكنس الأرض كنس» كناية عن فترة الحصاد، كما أنه يشتهر بـ«نبق بشنس».

قصة السيدة العذراء مريم

كما يحيي الأقباط اليوم داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية، قصة السيدة العذراء مريم، التي يشير السنكسار الكنسي إلى أنها ولدت في مثل هذا اليوم، وكان أبوها يسمى «يواقيم»، وأمخا تدعى «حَنَّة»، وهم من سبط يهوذا من بيت داود، وكانت حَنَّة عاقرًا لمدة إحدى وثلاثين سنة، وكانت هي وزوجها يُكثران من الصلاة والدعاء طالبَيْن من الله أن يهبهما نسلاً، وعاهدا الله أنه إذا أعطاهما ولداً أو بنتاً يقدمانه قرباناً للرب خادماً ومقيماً في هيكله كصموئيل النبي، وفعلا وهب الله لهما «مريم».

وكان الأقباط الارثوذكس اختتموا أمس السبت، الشهر الثامن في السنة القبطية التي تحمل رقم 1737، والمسمى بـ«برمودة»، فحسب التقويم القبطي، وافق أمس، 30 من شهر برمودة لعام 1737 قبطي.

سر تسمية شهر «برمودة»

ويدون «السنكسار»، أنَّ شهر «برمودة»، سمي هكذا نسبة إلي الاله «رينو» إله الرياح القارصة أو إله الموت عند المصريين القدماء، ويصور أحيانا على معابد الفراعنة بصورة أفعى نسبة إلى رموتة الأفعى المقدسة اله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد.

ويشتهر شهر «برمودة» بالعديد من الأمثال الشعبية منها: «برمودة دق بالعامودة»، كناية عن بدء موسم الحصاد، كما يشتهر هذا الشهر بـ«ورد برمودة».