«بورسعيد» ترفع حالة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر لمواجهة كورونا

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة الأحياء خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد تواصل جهود الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مشددا على الالتزام بتنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتيريات طبقا للمواعيد المحددة، ومنع أي أشكال للتجمعات وإقامة احتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، والتعامل بحسم مع المخالفين حفاظا على السلامة العامة للمواطنين.

وقامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بحي الضواحي، برئاسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي بالحملات الليلية، لمتابعة إلتزام المقاهي والمحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة، وتوقيع عدد من الغرامات الفورية على عدد من المقاهي والمحال التجارية لمخالفتهم قرار الاغلاق في المواعيد المحددة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات والتى تأتى فى إطار جهود الدولة للتصدى لتداعيات فيرس كورونا المستجد.

كما تم توقيع عدد من الغرامات الفوريه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من أصحاب المقاهي والمحال التجارية لمخالفتهم قرار الإغلاق في المواعيد المحددة وذلك خلال الحملة الموسعة التى تمت مساء أمس بعدد من مناطق الحى.