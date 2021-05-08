محافظ شمال سيناء: تسليم 84 عمارة لأهالي رفح الجديدة نهاية هذا العام

كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، جهود الدولة في تطوير المحافظة، قائلا: «نبني الآن مدينة رفح الجديدة ووصلنا إلى 84 عمارة، وفي كل عمارة 16 شقة، وفي نهاية هذا العام سنسلم الشقق الجديدة للأهالي».

وأضاف عبدالفضيل، في مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مدينة العريش حصلت على نصيب كبير في مياه الشرب ومحطات التحلية وغيرها من المشروعات، كما بذلت المحافظة جهودا كبيرا لتطوير مدينة الشيخ الزويد وبخاصة أنها تضررت كثيرا من الإرهاب.

وتابع محافظ شمال سيناء، أن القيادة السياسية مهتمة بشمال سيناء على وجه الخصوص، ولم تنسَ الشيخ زويد وبئر العبد، مشددًا على أن القيادة تركز في هذه المرحلة على التنمية المجتمعية، وهي مطالب المجتمع من مياه وكهرباء وطرق، كما سيضع مدينة الشيخ زويد الجديدة في التخطيط الذي سيقدمه.

وأوضح اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الدولة أنفقت 650 مليار جنيه على محافظة شمال سيناء خلال آخر 7 سنوات، إذ دشنت مشروعات عدة متعلقة بالمدارس والمرافق وغيرها.

وفي وقت سابق، قرر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن يشكل لجنة لإعداد المخطط الكامل لتطوير مدينة الشيخ زويد، مشددًا على أن مشروع التطوير طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعويض أهالي الشيخ زويد وتوفير كل الخدمات والمرافق اللازمة لهم.