جامعة الفيوم: توفير 11 مليون جنيه لإنشاء معامل الاختبارات الإلكترونية

أعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، أنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي، وضمن المشروع القومي لتجهيز البنية التحتية بالجامعات المصرية وتطبيق الاختبارات الإلكترونية، تم استلام الدفعة الأولى الخاصة بتجهيزات معامل الاختبارات الإلكترونية بجامعة الفيوم، والتي شملت أجهزة خوادم مدمجة، فضلًا عن خودام فائقة السرعة، ومبدلات بيانات فرعية ورئيسية، وأجهزة ربط لمعامل الاختبار بمعمل البيانات، و557 جهاز حاسب آلي جديد، في إطار تجهيزات الجامعة لافتتاح معامل الاختبارات الالكترونية.

وأشار شديد، إلى أن جامعة الفيوم حرصت على إنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بميزانية تقدر بتكلفة 11 مليون جنيه، طبقًا للمواصفات القياسية لمعامل الاختبارات الإلكترونية، وتزويدها بأحدث الأجهزة، وخدمات الإنترنت، لتكون نموذجًا مثاليًا لمعامل الاختبارات الإلكترونية على مستوى الجامعات المصرية.

وجرى إنشاء معامل الاختبارات الالكترونية تحت إشراف لجنة من مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات في إطار تفعيل البروتوكول المبرم بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنميو صناعة تكنولوجيا المعلومات بشأن تقييم قدرات الجامعات المصرية للتحول لجامعات ذكية.

من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا أبو السعود عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمدير التنفيذي للمعلومات، على حرص الجامعة على التوسع في إنشاء معامل الاختبارات الإلكترونية، حيث تأتي الأسبقية الأولى لمعامل اختبارات القطاع الطبي، في حين تأتي الأسبقية الثانية باقي قطاعات الجامعة في كافة التخصصات، مُشيرةً إلى أنه سيتم توريد باقي احتياجات المعامل في القريب العاجل، وذلك للبدء في عملية التركيب والتشغيل.

يشار إلى أن عميد كلية الحاسبات والمعلومات، قد زارت وقيّمت معامل الاختبارات الالكترونية وغرفة التحكم الرئيسية بكلية الطب، ومشاهدتها عرض تقديمي عن تطورات وتوسعة أعمال مركز نظم وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 22 مارس الماضي.