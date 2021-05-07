أوقاف الإسكندرية عن دعاء ليلة القدر: نفحات ربانية في رمضان

برز دعاء ليلة القدر من مساجد الإسكندرية، خلال الجمعة الأخيرة من رمضان الجاري، تحت إشراف الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ هاشم الفقي مدير الدعوة، والشيخ وسام كاسب مدير المتابعة.

دعاء ليلة القدر في الإسكندرية

وأدى الأئمة اليوم خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية، تحت عنوان «فضل ليلة القدر وصدقة الفطر»، موضحين أن الله قد امتن على عباده في شهر رمضان المبارك، بمنح إلهية ونفحات ربانية تتضاعف فيها الحسنات، ويغفر الله تعالى فيها الذنوب والسيئات.

واوضحت أوقاف الإسكندرية، في بيان لها، منذ قليل أن من أعظم العطايا الإلهية هي ليلة القدر، تلك الليلة المباركة التي جعل الله العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر، حيث يقول تعالى: «إِنَّآ أَنزَلْنٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ(5)».

لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم؟

وأشارت أوقاف الإسكندرية، أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم لعلو شأنها، وعظم قدرها عند الله عز وجل، فقد أنزل الله تعالى فيها كتابا ذا قدر، على نبي ذي قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على أمة ذات قدر، حيث يقول ابن عباس: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة، وقرأ: «وَقُرْءَانًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَنَزَّلْنٰهُ تَنزِيلًا»، كما أن فيها تقدير مقادير العباد في كل عام، يقول تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

فضائل ليلة القدر

وتابع: واختص الله عز و جل هذه الليلة المباركة بفضائل عديدة؛ فهي ليلة الأمن والأمان والسلام، حيث يقول الحق سبحانه: «سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ».

إخراج الزكاة في ليلة القدر

وأكدت أوقاف الإسكندرية، خلال بيان ليلة القدر، على ضرورة إخراج زكاة الفطر، و أنه يجوز إخراجها نقدا، كما يجوز إخراجها طعاما فمن أخرجها طعاما أجزئه ذلك ومن أخرجها نقدا أجزئه ذلك.

من جهته ثمن الشيخ محمد خشبة جهود الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن، كما أثنى على التزام الرواد الذي يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.