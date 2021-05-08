محمد سامي يجهز مفاجأت في الحلقات الخمس الأخيرة من «نسل الأغراب»

استطاع مسلسل «نسل الأغراب» على مدار 25 حلقة ماضية، تحقيق نجاحاً كبيراً مع الجمهور وحصد نسب مشاهدة مرتفعة، جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة إلى تصدره ترند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض الحلقة بشكل يومي.

وخلال الحلقات الـ 5 المتبقية من المسلسل، يقدم المخرج والمؤلف محمد سامب، مفاجأت عديدة في الأحداث، حيث تشهد الحلقات المتبقية أحداثا مثيرة وصراعات أكثر بين أبطال العمل الذين ستجمعهم العديد من المشاهد الهامة «ماستر سين»، خاصة مع وصول الأحداث إلى ذروتها في الحلقات الماضية.

وتتمثل مفاجأت الحلقات المقبلة من المسلسل فى موقف غفران الغريب «أمير كرارة» من عساف «أحمد السقا»، بعد علمه أن الأخير هو من أبلغ عن مكان أرض زراعة الأفيون، وكذلك كيف ستكون علاقة حمزة «أحمد مالك» بغفران، بعد تهديده له يالقتل، إضافة إلى موقف جليلة «مى عمر» من غفران وعساف بعد طلاقها من الأول وأزماتها الأخيرة مع الثاني.

«نسل الأغراب» حقق مردودا كبيرا مع الجمهور، لاسيما أنه مليئا بالأحداث الساخنة والصراعات الكبيرة بين الأبطال، بالإضافة إلى الأداء التمثيلي والديكورات والملابس والصورة التي برع صناع المسلسل في تقديمها للجمهور.

أبطال مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى.